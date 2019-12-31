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08:00, 31 декабря 2019

Москва и Киев подписали пятилетний контракт на транзит газа

Срок предыдущего соглашения истекал сегодня — если бы сторонам не удалось достичь договоренностей, это могло бы привести к приостановке поставок газа в Европу и новому витку разбирательств.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене» Россия и Украина подписали целый комплект соглашений. Эта сделка «восстановила баланс интересов сторон» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Срок нового контракта — 5 лет.

Киев рассчитывает за это время получить более 7 миллиардов долларов. Об этом написал украинский президент Владимир Зеленский в своем Facebook. По его словам, по истечении срока контракта стороны могут продлить его еще на 10 лет.

В «Нафтогазе» соглашение назвали результатом приемлемого компромисса. В заявлении компании отмечается, что эти договоренности снимают риски для финансовой системы Украины. Там также подтвердили, что стороны договорились об отказе от всех текущих судебных претензий.

Разбирательства длились долгие годы. Россия категорически отказывалась выплачивать Украине почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, и это было главным камнем преткновения в переговорах по транзиту. В итоге Москва все же выплатила эту сумму.

В Евросоюзе приветствовали подписание контракта на транзит газа между Россией и Украиной.



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