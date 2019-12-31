Журналистка сайта Baza Анна Никитина подала жалобу в Генпрокуратуру на бездействие сотрудников СК

Ранее она жаловалась на то, что её ударил силовик в квартире «лубянского стрелка» Евгения Манюрова. Об этом «Эху Москвы» рассказал сооснователь Baza Никита Могутин. Он добавил, что учитывая предстоящие праздники у следствия много возможностей для затягивания расследования.
2019-12-31T07:31:00+03:00
2019-12-31T07:37:18+03:00
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Эксклюзив Эха 07:31, 31 декабря 2019
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