Журналистка сайта Baza Анна Никитина подала жалобу в Генпрокуратуру на бездействие сотрудников СК

Ранее она жаловалась на то, что её ударил силовик в квартире «лубянского стрелка» Евгения Манюрова. Об этом «Эху Москвы» рассказал сооснователь Baza Никита Могутин. Он добавил, что учитывая предстоящие праздники у следствия много возможностей для затягивания расследования.