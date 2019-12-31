Z Архив новостей новости
5 1 6 82
06:45, 31 декабря 2019

Бывший глава компании Renault, ожидавший суда в Японии, уехал в Ливан

Карлос Гон, находящийся под домашним арестом по делу о финансовых махинациях, приземлился на частном самолете в международном аэропорту Бейрута — пишет информационный сайт «Нахарет». По данным источников агентства Bloomberg, экс-глава автопроизводителя не верил в справедливость процесса в японском суде.

При этом пресса не исключает, что Гон — француз ливанского происхождения — мог совершить перелет законно по соглашению с властями Японии. После сообщения о выезде топ-менеждера из страны телеканал NHK передал, что прокуратура не давала на это разрешения.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Если очень долго выживать, рано или поздно выживешь из ума Главный вывод, который можно сделать из этого коллективного «попадания в непонятное», — ситуация нарастающего общего неблагополучия, давно ожидаемая расплата за агрессию, коллективное вранье и помрачение умов…

5 263 6 65216 24.12
Kполитика, власть, общество, происшествия, безопасность, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Экономика 2019: итоги Экономика 2019: итоги Ну, и как в такой ситуации радоваться формально невысокому официальному показателю по инфляции?..

5 85 6 26756 24.12
8читать ;смотреть
Kэкономика, инфляция, финансы, рф, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 270 6 40357 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Фильм «Союз спасения», независимо от своих выдающихся профессиональных качеств, порожден историческим запросом. Это эпоха через него говорит…

5 236 6 24211 27.12
#слушать 01:44:37 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Белковский и благотворительницы Могу абсолютно уверенно сказать: этот господин не имеет ни грана морального права говорить гадости о людях, которые сделали что-то хорошее в своей жизни…

5 128 6 60656 24.12
Kбелковский, благотворительность, общество, женщины, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 116 6 16516 24.12
Kистория, власть, политика, события
Голосование
5 46 6 6636 24.12
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Год ненависти? Итоги года, даже без всяких цифр, пугающие. И мы не имеем права допустить, чтобы страна рухнула в ненависть, которая неизбежно разрешится насилием…

5 54 6 18933 24.12
Kправа, правозащитники, государство, общество, мнения
Блоги

Мария Снеговая Центр Анализа Европейской Политики

Трамп – агент Путина? Трамп — агент Путина? Хотя это популярная страшилка, для которой риторика самого Трампа давала основания, действия администрации Трампа никак в нее не вписываются…

5 86 6 11019 29.12
Kтрамп, сша, политика, общество, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Франко-польский Мадагаскарский план 1935-39 гг. и другие проекты переселения европейских евреев Документы, процитированные В.Путиным, относятся к 20 сентября 1938 года и 5 января 1939 года. В это время германского варианта Мадагаскарского плана не существовало даже в замысле…

5 403 6 56287 26.12
Kобщество, история, европа, мнения
Блоги

Кусок эфира

Олег Кашин: Власть воспитала этого стрелка Понятно, что действительно большое невероятное ЧП в масштабах города. Главный ужас года, наверное, когда власти вдруг как-то понижают пафос: «нет ничего страшного», «никто не застрахован», – думаешь, ох, друзья…

5 37 6 20263 24.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 83 6 12825 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Мы должны дать «Мемориалу» продолжить его работу на протяжении тех лет, которые нужны для того, чтобы справедливость восторжествовала…

5 90 6 19209 27.12
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

+ Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Лучшие частушки из утренних эфиров «Эха» в одном фильме. Итоги года от Тани Фельгенгауэр и Саши Плющева. Путин, Навальный, Медведев, космонавт Серова, прогулки по тайге с Шойгу и даже червяки, страдающие от ветряков…

5 144 6 30640 29.12
8читать ;смотреть
Kобщество, искусство, события
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Версаль и Мюнхен: что хотел сказать Путин Основная идея Путина состоит в отрицании права Запада под видом «международного права» определять, где проходят границы «волевого» государства, несущего свой исторический и национальный опыт…

5 261 6 56221 25.12
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Родина и Руслан Спецоперация против Шаведдинова – это прямая месть тех, чьи аферы ФБК расследовал. Но везде живут люди и не все они звери. Надеюсь, что Руслан выживет на Новой земле и останется там собой. Там будет очень тяжело…

5 34 6 7479 24.12
Kобщество, правосудие, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россия временно запретила ввоз цитрусовых из Китая В августе также был запрещен ввоз в страну китайских персиков и яблок

5 0 6 528
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Этот пузан с «Сайгой» — он робок, неуклюж, много пыхтит, подставляет спину, бока, маячит под окнами… он все равно остается нападающим в этой игре. И адский матч заканчивается со счетом 4:1 в его пользу…

5 58 6 118062 25.12
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 46 6 6615 24.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Сколько стоит Крымский мост? Сколько стоит Крымский мост? Непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП…

5 208 6 196096 25.12
8читать ;смотреть
Kобщество, крым, строительство, рф, политика, видео, мнения
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 220 6 168912 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8236337
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4313536

Сегодня в эфире