Бывший глава компании Renault, ожидавший суда в Японии, уехал в Ливан

Карлос Гон, находящийся под домашним арестом по делу о финансовых махинациях, приземлился на частном самолете в международном аэропорту Бейрута — пишет информационный сайт «Нахарет». По данным источников агентства Bloomberg, экс-глава автопроизводителя не верил в справедливость процесса в японском суде.

При этом пресса не исключает, что Гон — француз ливанского происхождения — мог совершить перелет законно по соглашению с властями Японии. После сообщения о выезде топ-менеждера из страны телеканал NHK передал, что прокуратура не давала на это разрешения.