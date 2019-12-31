Россия и Украина подписали пятилетний контракт на транзит газа

Как говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома», в следующем году компания-организатор должна забронировать мощности трубопровода на 65 миллиардов кубометров, в каждый последующий год — на 40 миллиардов. Сегодня, в день, когда истекает действие старого контракта, новые документы приобретают юридическую силу.

Подписанию бумаг предшествовали напряженные четырехдневные переговоры в Вене. Как написал в Facebook’е президент Украины Владимир Зеленский, в рамках контракта страна должна получить более семи миллиардов долларов.