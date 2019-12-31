Сегодня завершается групповой этап молодежного Чемпионата мира по хоккею

Для сборная России матч против команды Германии неожиданно оказался решающим. Прогнозы специалистов перед началом турнира почти единодушно отправляли сборную России минимум в финал. По составу наша команда объективно — одна из лучших на ЧМ. Вот только пока в трех матчах подопечные Валерия Брагина выиграли лишь однажды.

И сегодня в случае неудачи в игре с Германией, могут вообще не выйти в четвертьфинал. Думать о таком развитии событий, понятно, не хочется. Но психологически нашим парням будет сегодня очень непросто. Тем более, что россиянам по прежнему не удается решить проблему большинства. Из 14-ти попыток реализовать лишнего нашим парням пока не удалось ни разу.

Встреча хоккеистов России и Германии начнется в 17 часов. Трансляция на «Матч ТВ».

Еще в одном матче в нашей группе сыграют сегодня сборные Канады и Чехии.