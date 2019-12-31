Экипаж Международной космической станции встретит Новый год 15 раз

Именно столько витков МКС сделает вокруг Земли 1 января. По московскому времени космонавты встретят праздник, пролетая над Тихим океаном, по Гринвичу — над Сибирью, в районе озера Байкал. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

В отличие от соотечественников россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка получат лишь два выходных. Они освобождены от работы в первый день нового года и на Рождество.

Впрочем, обитателей станции и во время работы будет сопровождать праздничная атмосфера — МКС украсили изнутри, а кроме того с недавно прибывшим космическим грузовиком получили подарки и новогоднее угощение.