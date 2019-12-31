Москвичам советуют в новогоднюю ночь запускать фейерверки только на специальных площадках

В городе их около сотни. Все площадки удалены от жилых домов и строений, поэтому запуск бытовых фейерверков и салютов там будет максимально безопасным, считают власти. Тем более, рядом будут дежурить пожарные и сотрудники полиции.

Площадки оборудовали в каждом округе, но усилий мэрии явно недостаточно, чтобы собрать всех любителей пиротехники. Так в ЦАО официальная площадка для самостоятельного запуска фейерверков есть всего одна — на Мантулинской улице. Рассчитана она на 500 человек.

Впрочем, запрета на использования пиротехники в местах общего пользования нет. Административный кодекс предусматривает разве что ответственность за превышение уровня шума в ночное время.

Власти города советуют не покупать фейерверки и петарды у непроверенных продавцов.

Праздничный салют пройдет на 30 площадках, в том числе, на Поклонной горе, Большом Москворецком мосту, ВДНХ и парках.