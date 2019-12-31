В центре Москвы появятся КПП

Они нужны, чтобы создать пешеходную зону для празднования Нового Года. На больших улицах вокруг Кремля городские власти планируют поставить семь контрольно-пропускных пунктов. Прохожих будут проверять на Тверской, Моховой, Большой Дмитровке, Никольской, Ильинке, Москворецкой, также на пересечении Театрального проезда и Рождественской.

Сотрудники правоохранительных органов обязаны следить, чтобы в центр города не прошли люди в состоянии алкогольного опьянения, а также те, у кого есть предметы, которые можно использовать как оружие. Еще через эти КПП нельзя будет пройти с любыми напитками, в том числе с термосами для чая или кофе. На сайте мэрии сказано, что все эти предметы на входе будут изымать.

Зона вокруг Кремля также будет полностью свободна от автомобилей. В администрации отмечают, что все частные машины, которые владельцы оставят на этих улицах, будут эвакуированы. Всего для обеспечения безопасности в Новый год будут работать более одиннадцати тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, дружинников, и кинологов с собаками.

Особый режим в центре города должны отменить пятого января.