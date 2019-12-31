В Магнитогорске вспоминают погибших в результате взрыва и частичного обрушения дома, произошедшего ровно год назад

Основные траурные мероприятия пройдут в городском кафедральном соборе Вознесения Христова. Сначала там состоится заупокойная литургия, а затем — панихида. Траурное богослужение проведет митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Предполагается, что в собор прибудут не только магнитогорские чиновники, но и руководители Челябинской области — в том числе глава региона Алексей Текслер.

Неподалеку от собора появится временный памятник — туда жители Магнитогорска смогут возложить цветы и принести мягкие игрушки. По планам властей, на этом же месте появится постоянно действующий мемориал. В свою очередь, на месте обрушившихся в результате взрыва подъездов дома на проспекте Карла Маркса летом был разбит сквер.

Как говорят городские власти, таково было решение самих жителей, которые хотят как можно скорее вернуться к нормальной жизни и отказались от идеи мемориала. Накануне на некоторых скамейках в сквере были развешаны воздушные шары. На боковых фасадах же двух зданий, которые до произошедшей трагедии были одним домом, изображены птицы и облака на голубом фоне.

В результате обрушения дома в Магнитогорске погибли 39 человек, еще 17 пострадали. Следствие до сих пор не озвучило результаты расследования; в Кремле ранее называли основной версией случившегося взрыв газа.