Москва и Киев подписали документы по газовому транзиту

Новый контракт рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на десять. Стороны пришли к соглашению лишь по итогам почти непрерывного четырехдневного диалога.

Переговоры России и Украины по окончательному согласованию пакета документов продолжались в Вене с четверга до поздней ночи воскресенья. Но точки соприкосновения найдены не были.

В итоге «Газпром» и «Нафтогаз» пропустили формальный дедлайн подписания мирового соглашения об отказе от всех исков, по которым нет окончательного решения суда. Планировалось, что это будет сделано 29 декабря. Договориться удалось только о выплате «Газпромом» 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Проблемными стали вопросы по согласованию межоператорского соглашения, договора об организации транзита, а также мирового соглашения. В середине ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» свои условия по сохранению транзита газа в Европу через территорию Украины. Но «Нафтогаз» счел эти предложения неприемлемыми.

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что благодаря подписанным документам о транзите, страна в течение пяти лет получит более семи миллиардов долларов.