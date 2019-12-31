Россия временно запретила ввоз цитрусовых из Китая

В сообщении пресс-службы Россельхознадзора говорится, что специалисты систематически выявляют опасные карантинные объекты в соответствующей экспортируемой продукции. В августе также был запрещен ввоз в страну китайских персиков и яблок.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году Китай занимал четвертое место в списке стран-поставщиков цитрусовых в нашу страну. Лидер по этому показателю Турция.