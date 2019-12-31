В США напавшему на прихожан синагоги предъявили обвинения в преступлении на почве расовой и религиозной ненависти

При обыске у афроамериканца Графтона Томаса нашли материалы антисемитского содержания, в которых упоминались Гитлер и нацизм, а также окровавленный нож.

Инцидент произошел в субботу в пригороде Нью-Йорка. Злоумышленник напал на дом раввина. По данным местной полиции, пять человек получили ранения. Все пострадавшие – евреи-хасиды. Задержать преступника удалось благодаря тому, что один из очевидцев запомнил номер его автомобиля.