Экс-глава Renault, находящийся под следствием в Японии, без разрешения покинул страну

Телеканал NHK передает, что прокуратуре ничего не известно о бегстве Карлоса Гона в Ливан. Эту информацию также не могут прокомментировать его адвокаты.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер, обвиняемый в финансовых махинациях, на частном самолете вылетел в международный аэропорт Бейрута. Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться в суде в следующем году. На время следствия он должен был находиться под домашним арестом.