Вашингтон призвал Москву и Пекин ввести санкции против Тегерана, а не проводить совместные военные учения

По словам представителя Госдепартамента, сейчас пришло время для очередных ограничительных мер, которые осложнят ситуацию в экономике исламской республике – об этом сообщает РИА Новости.

Военные учения, которые прокомментировало американское внешнеполитическое ведомство, начались в Оманском заливе несколько дней назад. В них, в том числе, приняли участие несколько кораблей ВМФ России. Иран пригрозил сбивать разведывательные аппараты в районе проведения маневров.