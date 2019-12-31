В Евросоюзе поприветствовали заключение газового контракта между Россией и Украиной

Зампред Еврокомиссии Марош Шефович выразил благодарность за проделанную тяжелую работу. В «Нафтогазе» в свою очередь отметили роль западных партнеров, позиция которых повлияла на переговоры по сделке. Глава украинской компании Андрей Коболев в числе прочего указал на то, что достижение соглашения стало возможным благодаря американским санкциям в отношении строителей «Северного потока-2».

Москва и Киев после долгих переговоров согласовали вопрос о пятилетнем транзите газа с возможностью продления договора еще на десять лет.