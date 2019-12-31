Японская авиакомпания бесплатно раздаст 50 тысячам иностранцев билеты на внутренние рейсы

Акция пройдет следующим летом, когда в стране будет проходить Олимпиада. Она призвана привлечь туристов в менее популярные регионы, чтобы снизить нагрузку на Токио во время летних Игр.

Как передает телеканал «Дождь», система выберет пункты назначения случайно. Турист, который должен быть участником программы лояльности, узнает о том, куда именно полетит, в течение трех дней после подачи заявки. Билет предоставляется в оба конца.