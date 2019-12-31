Глава WADA назвал одним из главных успехов своего шестилетнего руководства организацией борьбу с допингом в России

В своем прощальном слове, опубликованном на сайте Всемирного антидопингового агентства, Крейг Риди напомнил, что именно ситуация с нарушениями со стороны Москвы привела к появлению департамента разведки и расследований. По его словам, последняя глава в этом деле завершилась в декабре, когда исполком решил лишить РУСАДА статуса соответствия и запретить России в течение четырех лет проводить крупные спортивные мероприятия, а атлетам –выступать под флагом своей страны. Жалобу на это решение рассмотрит Спортивный арбитражный суд.