Глава WADA назвал одним из главных успехов своего шестилетнего руководства организацией борьбу с допингом в России

В своем прощальном слове, опубликованном на сайте Всемирного антидопингового агентства, Крейг Риди напомнил, что именно ситуация с нарушениями со стороны Москвы привела к появлению департамента разведки и расследований. По его словам, последняя глава в этом деле завершилась в декабре, когда исполком решил лишить РУСАДА статуса соответствия и запретить России в течение четырех лет проводить крупные спортивные мероприятия, а атлетам –выступать под флагом своей страны. Жалобу на это решение рассмотрит Спортивный арбитражный суд.
2019-12-31T04:04:00+03:00
2019-12-31T04:08:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 31 декабря 2019
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