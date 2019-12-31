Суд арестовал двух обвиняемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге

Дело в отношении Никиты Семенова и Георгия Чернышева заведено по статье об участии в деятельности террористической организации. Как пишет интернет-газета «Фонтанка», следствие сочло, что роль фигурантов заключалась в проведении разведки на местности. Якобы они выбрали в качестве целей торговый комплекс «Галерея» и Казанский кафедральный собор, сфотографировали объекты и отправили снимки террористам. Утоняется, что во время обысков в квартирах подозреваемых не нашли ни взрывчатку, ни компоненты для ее изготовления. У Семенова были обнаружены охотничьи патроны.
2019-12-31T04:04:00+03:00
2019-12-31T04:08:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 31 декабря 2019
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