Microsoft заподозрила северокорейских хакеров в краже важных данных у клиентов в США

В исковом заявлении, ранее поданном в американском штате Вирджиния, говорится, что речь идет о двух киберпреступниках из хакерской группировки «Таллиум» — передает телеканал CNN. Их интересовала информация о госслужащих, исследовательских организациях и ученых, которые занимались вопросами, касающимися ядерного нераспространения. Представители Microsoft через суд хотят добиться контроля над сетевыми ресурсами, которыми воспользовались хакеры для своих атак.
2019-12-31T04:04:00+03:00
2019-12-31T04:07:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 31 декабря 2019
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