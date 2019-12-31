Microsoft заподозрила северокорейских хакеров в краже важных данных у клиентов в США

В исковом заявлении, ранее поданном в американском штате Вирджиния, говорится, что речь идет о двух киберпреступниках из хакерской группировки «Таллиум» — передает телеканал CNN. Их интересовала информация о госслужащих, исследовательских организациях и ученых, которые занимались вопросами, касающимися ядерного нераспространения. Представители Microsoft через суд хотят добиться контроля над сетевыми ресурсами, которыми воспользовались хакеры для своих атак.