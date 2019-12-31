Лидер КНДР в семичасовом докладе призвал принять контрмеры для безопасности страны

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын в ходе выступления говорил о принятии «активных и наступательных политико-дипломатических и военных мер». Соответствующее заявление было сделано в день, когда истекает срок, данный Пхеньяном Вашингтону для оглашения компромисса по вопросу денуклеаризации полуострова. В начале месяца в корейском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что сейчас все зависит от США, которым нужно будет выбрать для себя «рождественский подарок».
2019-12-31T04:04:00+03:00
2019-12-31T04:06:23+03:00
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04:04, 31 декабря 2019
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