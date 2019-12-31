В Москве из-за встречи с муниципальным депутатом задержали сотрудников ГБУ «Жилищник»

В ходе прошедшей накануне беседы коммунальщики обсудили плохие условия труда и низкую зарплату – пишет сайт «ОВД-инфо». В отделе полиции оказалось около 30 работников, которых позже начали отпускать. Один из задержанных уточнил, что некоторым дали подписать некие документы, однако их содержание на данный момент неизвестно.

В конце прошлого года силовики также задерживали сотрудников коммунальных предприятий. В частности в отделение попали порядка 30 дворников, которые пришли к управе Нагорного района с жалобой на отсутствие компенсаций за переработки.