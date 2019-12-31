Журналистка сайта Baza пожаловалась в прокуратуру на бездействие следствия

Анна Никитина, рассказавшая о том, что во время обыска у матери лубянского стрелка Евгения Манюрова ее ударил сотрудник в штатском, утверждает, что никакой реакции от СК до сих пор не последовало. Заявление, по ее словам, лишь передали в Москву, хотя все произошло в подмосковном Подольске.

СПЧ ранее также обращался в прокуратуру с просьбой проверить инцидент с Никитиной и задержание корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева у здания ФСБ на следующий день после произошедшей там стрельбы.