Бывший глава компании Renault, ожидавший суда в Японии, уехал в Ливан

Карлос Гон, находящийся под подпиской о невыезде по делу о финансовых махинациях, приземлился на частном самолете в международном аэропорту Бейрута – пишет информационный сайт «Нахарет». По данным источников агентства Блумберг, экс-глава автопроизводителя не верил в справедливость процесса в японском суде. При этом пресса не исключает, что Гон – француз ливанского происхождения – мог совершить перелет законно по соглашению с властями Японии.
2019-12-31T03:03:00+03:00
2019-12-31T03:05:52+03:00
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03:03, 31 декабря 2019
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