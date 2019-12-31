Бывший глава компании Renault, ожидавший суда в Японии, уехал в Ливан

Карлос Гон, находящийся под подпиской о невыезде по делу о финансовых махинациях, приземлился на частном самолете в международном аэропорту Бейрута – пишет информационный сайт «Нахарет». По данным источников агентства Блумберг, экс-глава автопроизводителя не верил в справедливость процесса в японском суде. При этом пресса не исключает, что Гон – француз ливанского происхождения – мог совершить перелет законно по соглашению с властями Японии.