Президенты России и США в ходе телефонной беседы обсуждали контроль над вооружениями

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома. Кроме того, предметом разговора стала борьба с терроризмом. Владимир Путин, в частности, поблагодарил Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в России. Через несколько часов после этого сообщения ФСБ рассказала о задержании двух человек, якобы готовивших взрывы в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников.
2019-12-31T03:03:00+03:00
2019-12-31T03:05:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:03, 31 декабря 2019
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