Президенты России и США в ходе телефонной беседы обсуждали контроль над вооружениями

Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома. Кроме того, предметом разговора стала борьба с терроризмом. Владимир Путин, в частности, поблагодарил Дональда Трампа за информацию, переданную по линии спецслужб, которая помогла предотвратить теракты в России. Через несколько часов после этого сообщения ФСБ рассказала о задержании двух человек, якобы готовивших взрывы в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников.