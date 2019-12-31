Столичный общественный транспорт сделают бесплатным в новогоднюю ночь

Круглосуточно будут работать свыше 60 маршрутов наземного транспорта, а также МЦК. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городские власти. Движение поездов на Московских центральных диаметрах продлят.

В мэрии добавили, что в связи с перекрытием улиц в центре города ряд маршрутов наземного общественного транспорта будет изменен. Автомобильные парковки в Москве с 1 по 8 января будут бесплатными.