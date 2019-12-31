Президент Франции в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу

По данным источника Associated Press в Елисейском дворце, предполагается, что во время своего выступления перед гражданами Эмманюэль Макрон будет говорить о стремлении искоренить неравенство. Вместе с тем будет сказано и о готовности к диалогу по этому вопросу.

После того, как власти страны объявили о планах провести реформу, по всей Франции начались забастовки. Только в первый день в начале декабря на улицы, по подсчетам профсоюзов, вышли 1,5 миллиона участников демонстраций.