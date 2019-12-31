Сотрудники магазинов «Спар» и «Семья» в Петербурге весь день провели в очереди за зарплатой

Компания «Интерторг» пообещала выплатить задолженность, однако в назначенный день представители компании перестали отвечать на звонки – пишет интернет-газета «Фонтанка». Ближе к вечеру к торговому комплексу «Дунай», где собрались люди, вызвали ОМОН.

Отмечается, что экс-сотрудники не заключали договор с компанией напрямую. Некоторые из них сказали журналистам, что их наняла организация под названием «Альтернатива», однако по указанному адресу такой фирмы не оказалось.

В начале декабря совладелец «Интерторга» объявил о закрытии магазинов Spar, объяснив это проблемами с долгами.