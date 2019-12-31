Полиция взломала дверь в штабе партии «Другая Россия» и задержала активиста

Как пишет сайт «ОВД-инфо», Андрея Мораря подозревают в причастности к акции у представительства Ростова-на-Дону в Москве. Там в начале месяца в день апелляции на приговор фигурантам «ростовского дела» был вывешен баннер в поддержку Владислава Мордасова и Яна Сидорова. Активиста выпустили, составив два протокола о нарушении правил проведения акции.

Его адвокат уточнил, что в документах полицейские написали, что «Другая Россия» продолжает деятельность Национал-большевистской партии. Она была признана экстремистской и запрещена в России.