«Новая газета» потребовала от Следственного комитета раскрыть данные расследования взрыва дома в Магнитогорске

Издание дважды за месяц обращалось в СК, но ведомство на запросы не отвечало.

Взрыв в подъезде многоэтажки, унесший жизни 39 человек, произошел ровно год назад. По официальной версии причиной ЧП стал газ, однако в прессе появились предположения о том, что это был теракт. На следующий день в городе взорвалась маршрутка. Это, по данным источников сайта Znak.com, произошло при задержании террористов.

Позже следователи рассказали о том, что взрывчатых веществ в доме найдено не было, а в Кремле версию о теракте назвали слухами.