Rambler проиграл «Яндексу» в споре об использовании слова «Афиша»

Ранее суд оставил без удовлетворения аналогичные претензии компании к МТС – пишет «Коммерсант». Rambler отказался комментировать суть иска. Уточняется лишь, что, согласно картотеке арбитражных дел, третьей стороной в споре выступила Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В этом месяце Rambler уже не первый раз становится инициатором громких дел. Он подавал рекордный иск о блокировке стримингового сервиса Twitch, а также заявлял о своих исключительных правах на веб-сервер Ngnix. Оба эти требования позже были отозваны.