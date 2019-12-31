В Новосибирске мужчина напал с ножом на полицейских

Они приехали на вызов в один из многоквартирных домов, жильцы которого сообщили о постороннем человеке в подъезде. В региональном управлении МВД уточнили, что сотрудникам из-за агрессивного поведения злоумышленника пришлось применить табельное оружие. В результате и силовики и сам нападавший были госпитализированы.