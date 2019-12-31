В Новосибирске мужчина напал с ножом на полицейских

Они приехали на вызов в один из многоквартирных домов, жильцы которого сообщили о постороннем человеке в подъезде. В региональном управлении МВД уточнили, что сотрудникам из-за агрессивного поведения злоумышленника пришлось применить табельное оружие. В результате и силовики и сам нападавший были госпитализированы.
2019-12-31T01:04:00+03:00
2019-12-31T01:08:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 31 декабря 2019
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