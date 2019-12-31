В Словакии вынесен первый приговор по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка

Злотан Андруско, приговоренный к 15 годам лишения свободы, в ходе процесса признал вину, согласился сотрудничать со следствием и дать показания на других обвиняемых. Об этом пишет словацкий новостной сайт Aktuality. Фигурантами резонансного дела являются еще четыре человека, в числе которых предполагаемые киллер и заказчица. Им грозят пожизненные сроки.

Убийство журналиста и его невесты, совершенное в начале прошлого года, привело к массовым акциям и политическому кризису в стране, который закончился отставкой правительства. Перед смертью Куцяк готовил материал о связи окружения премьер-министра с итальянской мафией.