Спикер Госдумы предложил Госдепартаменту США проверять послов на знание истории стран, в которых им предстоит работать

Вячеслав Володин назвал недопустимой позицию американского диппредставителя в Польше, которая сказала, что Гитлер и Сталин договорились начать Вторую мировую войну. Соответствующий комментарий ранее Джорджетт Мосбахер опубликовала в Твиттере.
Председатель Госдумы счел недопустимым подобные заявления в преддверии 75-летия Победы со стороны официальных представителей стран, входящих в антигитлеровскую коалицию – его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.
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Вячеслав Володин назвал недопустимой позицию американского диппредставителя в Польше, которая сказала, что Гитлер и Сталин договорились начать Вторую мировую войну. Соответствующий комментарий ранее Джорджетт Мосбахер опубликовала в Твиттере.