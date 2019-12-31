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01:04, 31 декабря 2019

Спикер Госдумы предложил Госдепартаменту США проверять послов на знание истории стран, в которых им предстоит работать

Вячеслав Володин назвал недопустимой позицию американского диппредставителя в Польше, которая сказала, что Гитлер и Сталин договорились начать Вторую мировую войну. Соответствующий комментарий ранее Джорджетт Мосбахер опубликовала в Твиттере.
Председатель Госдумы счел недопустимым подобные заявления в преддверии 75-летия Победы со стороны официальных представителей стран, входящих в антигитлеровскую коалицию – его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.



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