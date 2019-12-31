Москва и Киев подписали документы по газовому транзиту

С сегодняшнего дня бумаги обретают юридическую силу, сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер – его цитирует РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский написал в Фейсбуке, что контракт подписан сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять. В течение первого срока, по его данным, Украина получит более 7 миллиардов долларов.

Непрерывные переговоры в Вене продлились пять дней. Заключить сделку было важно до нового года, так как предыдущий контракт истекал уже сегодня.