Москва готовится встречать Новый год при усиленных мерах безопасности

Центр столицы в новогодние праздники превратится в настоящую крепость.

Сразу на нескольких улицах появятся контрольно-пропускные пункты. Они разместятся на Тверской со стороны Пушкинской площади, на Моховой рядом с журфаком МГУ, Большой Дмитровке, у выхода из метро Охотный ряд. Ещё обещаны КПП на пересечении Театрального проезда с Рождественкой, а также Никольской улице, Ильинке и у храма Василия Блаженного. При досмотре людей, которые хотят встретить новогоднюю ночь в центре, задействуют сотни металлодетекторов, на этих пунктах досмотра будут дежурить бойцы Росгвардии и представители ЧОП, сообщает департамент региональной безопасности Москвы. Ведомство предупредило, что у москвичей и гостей столицы отберут любые напитки и пиротехнику. Отдельно обещают обеспечить безопасность на дорогах. Припаркованный транспорт в местах праздничных мероприятий будут эвакуировать.

Особый режим доступа в центр Москвы сохранится 10 дней.