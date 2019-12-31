Задержанные в Петербурге планировали организовать теракты в ТЦ «Галерея» и Казанском соборе

Эту информацию выяснили в ФСБ.

Двух жителей Петербурга заподозрили в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (*). 23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов присягнули на верность Аль-Багдади, сообщили сайте «Фонтанка» в ФСБ. По данным следствия, Чернышев и Семенов поддерживали связь с террористами через мессенджеры «Телеграм» и «Сигнал». Перед ними поставили задачу провести разведку на местности. Подозреваемые сфотографировали «Галерею» на Лиговском проспекте и Казанский кафедральный собор на Невском проспекте. Сделанные кадры они направили в ИГИЛ (*) для окончательного согласования места и способа преступления. В ФСБ отмечают, что они готовили теракты в Петербурге в новогодние праздники. Однако квартирах подозреваемых не нашли взрывчатку и компоненты для ее изготовления.

Подозреваемые были задержаны ФСБ на основе информации, полученной от коллег из США.

(*) — группировка запрещена на территории РФ