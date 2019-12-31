В российском МИДе заявила, что посол США в Польше плохо учила историю

В ведомстве утверждают, что причиной Второй мировой войны стали договоренности западных стран с Гитлером в Мюнхене в 1938 году, передает ТАСС. Американский посол в Польше накануне заявила, что зачинщиками Второй мировой войны стали Гитлер и Сталин. Дипломат Джорджетт Мосбахер написала это в своем Твиттере, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. На днях Путин на заседании коллегии Минобороны обвинил Польшу в сговоре с Гитлером. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России много раз сознательно лгал о Польше.