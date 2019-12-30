Трехкратная чемпионка мира Ласицкене отказалась встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики

Накануне она, а также легкоатлеты Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, обратились с открытым письмом к руководству организации, в котором спрашивают руководителей федерации об их реакции на допинговый скандал и о мерах, принятых после него. В ответ авторам обращения предложили 10 января провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов. В своем «Инстаграме» Ласицкене написала, что расценивает такой ответ на неуважение к себе. Она уже 4 года выступает в нейтральном статусе, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована из-за допингового скандала. Из-за подмены данных проб московской антидопинговой лаборатории Россия на 4 года отстранена от крупных международных соревнований.