Трехкратная чемпионка мира Ласицкене отказалась встречаться с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики

Накануне она, а также легкоатлеты Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, обратились с открытым письмом к руководству организации, в котором спрашивают руководителей федерации об их реакции на допинговый скандал и о мерах, принятых после него. В ответ авторам обращения предложили 10 января провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов. В своем «Инстаграме» Ласицкене написала, что расценивает такой ответ на неуважение к себе. Она уже 4 года выступает в нейтральном статусе, поскольку Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована из-за допингового скандала. Из-за подмены данных проб московской антидопинговой лаборатории Россия на 4 года отстранена от крупных международных соревнований.
2019-12-30T23:02:00+03:00
2019-12-30T23:04:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 30 декабря 2019
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