Пожизненно осужденного бывшего милиционера приговорили в Петербурге еще к 12,5 годам колонии

Сергея Крохина признали виновным в 4 убийствах. Высшую меру наказания он получил в 2016 по обвинению в убийстве 6 человек. По версии следствия, двоих из них он задушил. Согласно материалам дела, Крохин собрал преступную группу в 2010 году, которая убивала людей, чтобы завладеть их квартирами. После убийства пожилых собственников их наследников уговаривали вступить в фиктивный брак, а потом тоже убивали.