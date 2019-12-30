Пожизненно осужденного бывшего милиционера приговорили в Петербурге еще к 12,5 годам колонии

Сергея Крохина признали виновным в 4 убийствах. Высшую меру наказания он получил в 2016 по обвинению в убийстве 6 человек. По версии следствия, двоих из них он задушил. Согласно материалам дела, Крохин собрал преступную группу в 2010 году, которая убивала людей, чтобы завладеть их квартирами. После убийства пожилых собственников их наследников уговаривали вступить в фиктивный брак, а потом тоже убивали.
2019-12-30T23:02:00+03:00
2019-12-30T23:03:31+03:00
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23:02, 30 декабря 2019
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