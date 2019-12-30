Священника РПЦ, который заступился за политзаключенных, отстранили от работы на пять лет

Ярославский иерей Александр Парфенов опубликовал в «Фейсбуке» фото соответствующего указа. В пресс-службе епархии сказали изданию 7х7, что запрет не связан с письмом в поддержку фигурантов «московского дела». В конце сентября его подписали несколько десятков священников РПЦ, среди которых был и Парфенов.
2019-12-30T23:01:00+03:00
2019-12-30T23:03:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563279-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 30 декабря 2019
Загрузка комментариев...