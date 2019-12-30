Боливия из-за дипломатического скандала высылает глав дипмиссий Мексики и Испании

Власти страны подчеркнули, что это не приведет к разрыву отношений. Испания также решила выслать двух дипломатов из Боливии. Поводом для скандала стал инцидент, когда испанские дипломаты по утверждению боливийской стороны, пытались тайно проникнуть в резиденцию посла Мексики. Их заподозрили в попытке вывести с территории дипмиссии бывших министров Боливии. Они запросили там политическое убежище после отставки президента Эво Моралеса.
2019-12-30T22:31:00+03:00
2019-12-30T22:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 30 декабря 2019
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