Боливия из-за дипломатического скандала высылает глав дипмиссий Мексики и Испании

Власти страны подчеркнули, что это не приведет к разрыву отношений. Испания также решила выслать двух дипломатов из Боливии. Поводом для скандала стал инцидент, когда испанские дипломаты по утверждению боливийской стороны, пытались тайно проникнуть в резиденцию посла Мексики. Их заподозрили в попытке вывести с территории дипмиссии бывших министров Боливии. Они запросили там политическое убежище после отставки президента Эво Моралеса.