Суд на Кипре признал девушку из Великобритании, заявившую об изнасиловании 12 израильтянами, виновной в оговоре

19-летняя туристка в июле обратилась в полицию, а потом забрала заявление. Сама она говорит, что ее заставили это сделать в полицейском участке на Кипре. В свою очередь, в полиции это отрицают, передает Би-би-си. Девушке грозит до года тюрьмы и штраф в размере около 2 тысяч долларов.