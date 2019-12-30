Устроивший стрельбу в воинской части Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о дедовщине

Обвиняемый в неуставных отношениях признал вину, сообщил в «Фейсбуке» адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев. Кроме того, проводится доследственная проверка сведений о вымогательстве у Шамсутдинова зарплатной карты и хищении с нее денег. Солдат-срочник в воинской части Забайкалья при смене караула открыл огонь по сослуживцам и убил 6 человек. Его адвокат рассказал, что Шамсутдинов до этого не спал трое суток и что его обещали утопить в унитазе. В Минобороны ранее утверждали, что никакой дедовщины в этой части нет.