Устроивший стрельбу в воинской части Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о дедовщине

Обвиняемый в неуставных отношениях признал вину, сообщил в «Фейсбуке» адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев. Кроме того, проводится доследственная проверка сведений о вымогательстве у Шамсутдинова зарплатной карты и хищении с нее денег. Солдат-срочник в воинской части Забайкалья при смене караула открыл огонь по сослуживцам и убил 6 человек. Его адвокат рассказал, что Шамсутдинов до этого не спал трое суток и что его обещали утопить в унитазе. В Минобороны ранее утверждали, что никакой дедовщины в этой части нет.
2019-12-30T22:30:00+03:00
2019-12-30T22:30:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 30 декабря 2019
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