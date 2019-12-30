Почти 300 тысяч человек в Австралии подписали петицию с призывом отменить новогодний фейерверк в Сиднее

По их мнению, он не уместен в ситуации, когда страна уже несколько месяцев борется с лесными пожарами. С сентября погибли более 10 человек. Авторы петиции говорят, что в прошлом году подобный фейерверк обошелся в 4 миллиона долларов и деньги разумнее потратить на тушение огня, — передает Би-би-си.