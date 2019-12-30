Устранено последнее препятствие на пути к подписанию газового контракта между Россией и Украиной

Стороны заключили мировое соглашение по претензиям к «Газпрому» на сумму более 7 миллиардов долларов, — сообщили в украинском Минюсте. На днях российская компания выплатила Киеву 3 миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитражного суда.

Остались только технические вопросы, — сказал «Эху Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. Действующий 10-летний контракт между Россией и Украиной на транзит газа в Европу истекает завтра.