Журналистка издания Baza Анна Никитина, которую ударили при обыске у Евгения Манюрова, пожаловалась в Генпрокуратуру

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которую ударили при обыске в квартире подозреваемого в нападении на ФСБ, пожаловалась в Генпрокуратуру. Речь идет о бездействии следователей, — сказал «Эху Москвы» сооснователь издания Никита Могутин. Никита Могутин добавил, что из-за новогодних праздников у следствия много возможностей для затягивания расследований.
2019-12-30T22:01:00+03:00
2019-12-30T22:04:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:01, 30 декабря 2019
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