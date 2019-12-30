Журналистка издания Baza Анна Никитина, которую ударили при обыске у Евгения Манюрова, пожаловалась в Генпрокуратуру

Журналистка издания Baza Анна Никитина, которую ударили при обыске в квартире подозреваемого в нападении на ФСБ, пожаловалась в Генпрокуратуру. Речь идет о бездействии следователей, — сказал «Эху Москвы» сооснователь издания Никита Могутин. Никита Могутин добавил, что из-за новогодних праздников у следствия много возможностей для затягивания расследований.