Z Архив новостей новости
5 34 6 4952
22:00, 30 декабря 2019

Посол США в Варшаве высказалась в защиту Польши после громких заявлений Владимира Путина

Жоржетт Мосбахер обратилась к российскому президенту в своем твиттере.

Посол США в Варшаве написала, что Вторую мировую войну начали Гитлер и Сталин, а «Польша была жертвой этого ужасного конфликта». Свой текст Жоржетт Мосбахер начала со слов «уважаемый президент Путин». Американский посол продублировала свое обращение на польском языке, однако на русский переводить не стала. Заявление последовало после слов Владимира Путина о том, некоторые страны Европы, в частности Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил российского президента в попытке оболгать Польшу. По его мнению, так Путин пытается отвлечь внимание от недавних политических неудач России. Российский президент назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Германии в 1935–1939 годов Юзефа Липски, который пообещал Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник.

МИД Польши вызывал российского посла для беседы, в ходе которой речь шла о заявлениях Владимира Путина.

Все последние высказывания Владимира Путина по поводу причин начала Второй Мировой Войны связаны с его переосмыслением собственного правления. Такое мнение «Эху Москвы» политолог Константин фон Эггерт. По словам Эггерта, для Путина один из ключевых вопросов заключается в том, как его роль в российской истории будет видеться потомкам.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Фильм «Союз спасения», независимо от своих выдающихся профессиональных качеств, порожден историческим запросом. Это эпоха через него говорит…

5 226 6 23036 27.12
#слушать 01:44:37 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Блоги

Мария Снеговая Центр Анализа Европейской Политики

Трамп – агент Путина? Трамп — агент Путина? Хотя это популярная страшилка, для которой риторика самого Трампа давала основания, действия администрации Трампа никак в нее не вписываются…

5 87 6 10685 29.12
Kтрамп, сша, политика, общество, события
Новости

Американский посол в Польше заявила, что зачинщиками Второй мировой войны стали Гитлер и Сталин Дипломат Джорджетт Мосбахер написала это в своем Твиттере, обращаясь к президенту России Владимиру Путину…

5 102 6 12823
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 96 6 13767 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Голосование
5 46 6 6270 24.12
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Франко-польский Мадагаскарский план 1935-39 гг. и другие проекты переселения европейских евреев Документы, процитированные В.Путиным, относятся к 20 сентября 1938 года и 5 января 1939 года. В это время германского варианта Мадагаскарского плана не существовало даже в замысле…

5 399 6 55932 26.12
Kобщество, история, европа, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 113 6 16310 24.12
Kистория, власть, политика, события
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 270 6 40318 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России в сознательной лжи По его мнению, подобное происходит, когда Россия чувствует международное давление…

5 71 6 10798
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 83 6 12800 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России в сознательной лжи По мнению премьера, подобное происходит, когда Россия чувствует международное давление…

5 74 6 11683
Блоги

+ Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Играй, анон. Плющев и Фельгенгауэр. Предновогоднее шоу Лучшие частушки из утренних эфиров «Эха» в одном фильме. Итоги года от Тани Фельгенгауэр и Саши Плющева. Путин, Навальный, Медведев, космонавт Серова, прогулки по тайге с Шойгу и даже червяки, страдающие от ветряков…

5 165 6 30412 29.12
8читать ;смотреть
Kобщество, искусство, события
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Мы должны дать «Мемориалу» продолжить его работу на протяжении тех лет, которые нужны для того, чтобы справедливость восторжествовала…

5 90 6 19143 27.12
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Казань брал! А Астрахань не брал? Эта история о том, что нам отчаянно не хватает достижений в настоящем, и мы готовы доставать из сундуков прошлого всё подряд – лишь бы было, чем гордиться…

5 75 6 15977 18:11
Kистория, памятники, государство, общество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Родина и Руслан Спецоперация против Шаведдинова – это прямая месть тех, чьи аферы ФБК расследовал. Но везде живут люди и не все они звери. Надеюсь, что Руслан выживет на Новой земле и останется там собой. Там будет очень тяжело…

5 34 6 7467 24.12
Kобщество, правосудие, мнения
Блоги

Рустам Солнцев журналист

Повесточку смещают Ни одна номенклатурная сволочь не высказалась о том, почему блогер поднимает эту проблему. Почему? У неё ребёнок и мужа нет. Она ли не имеет права вопить о том, что видят её глаза…

5 27 6 5909 18:46
Kполитика, общество, скандалы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил во лжи президента России Владимира Путина По мнению главы польского правительства, российский лидер «много раз лгал о Польше», и всегда делал это сознательно, говорится на официальном сайте премьера…

5 81 6 25837
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 220 6 168448 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Голосование
5 45 6 6176 24.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Сколько стоит Крымский мост? Сколько стоит Крымский мост? Непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП…

5 206 6 195017 25.12
8читать ;смотреть
Kобщество, крым, строительство, рф, политика, видео, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Этот пузан с «Сайгой» — он робок, неуклюж, много пыхтит, подставляет спину, бока, маячит под окнами… он все равно остается нападающим в этой игре. И адский матч заканчивается со счетом 4:1 в его пользу…

5 58 6 117617 25.12
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8236092
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4313152

Сегодня в эфире