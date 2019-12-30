Посол США в Варшаве высказалась в защиту Польши после громких заявлений Владимира Путина

Жоржетт Мосбахер обратилась к российскому президенту в своем твиттере.

Посол США в Варшаве написала, что Вторую мировую войну начали Гитлер и Сталин, а «Польша была жертвой этого ужасного конфликта». Свой текст Жоржетт Мосбахер начала со слов «уважаемый президент Путин». Американский посол продублировала свое обращение на польском языке, однако на русский переводить не стала. Заявление последовало после слов Владимира Путина о том, некоторые страны Европы, в частности Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил российского президента в попытке оболгать Польшу. По его мнению, так Путин пытается отвлечь внимание от недавних политических неудач России. Российский президент назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Германии в 1935–1939 годов Юзефа Липски, который пообещал Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник.

МИД Польши вызывал российского посла для беседы, в ходе которой речь шла о заявлениях Владимира Путина.

Все последние высказывания Владимира Путина по поводу причин начала Второй Мировой Войны связаны с его переосмыслением собственного правления. Такое мнение «Эху Москвы» политолог Константин фон Эггерт. По словам Эггерта, для Путина один из ключевых вопросов заключается в том, как его роль в российской истории будет видеться потомкам.