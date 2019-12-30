Во Франции ожидаются перебои с общественным транспортом в Новый год из-за протестов против пенсионной реформы

Об этом предупредили в Национальном обществе железных дорог и в пресс-службе парижского метро. Две линии метрополитена будут закрыты, по остальным поезда будут ходить с увеличенным интервалом. Тем временем, как сообщили в Елисейском дворце, президент Эммануэль Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу.