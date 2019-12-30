Во Франции ожидаются перебои с общественным транспортом в Новый год из-за протестов против пенсионной реформы

Об этом предупредили в Национальном обществе железных дорог и в пресс-службе парижского метро. Две линии метрополитена будут закрыты, по остальным поезда будут ходить с увеличенным интервалом. Тем временем, как сообщили в Елисейском дворце, президент Эммануэль Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу.
2019-12-30T21:31:00+03:00
2019-12-30T21:32:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563255-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:31, 30 декабря 2019
Загрузка комментариев...