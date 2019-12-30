Власти Украины разрешили «Нафтогазу» подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа

Распоряжение правительства было опубликовано вскоре после того, как стороны подписали мировое соглашение. Оно касается претензий к российской компании на сумму более 7 миллиардов долларов, — сообщили в украинском Минюсте. На днях Россия выплатила Киеву 3 миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитражного суда, чтобы устранить препятствия к подписанию транзитного соглашения.
2019-12-30T21:31:00+03:00
2019-12-30T21:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 30 декабря 2019
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