Власти Украины разрешили «Нафтогазу» подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа

Распоряжение правительства было опубликовано вскоре после того, как стороны подписали мировое соглашение. Оно касается претензий к российской компании на сумму более 7 миллиардов долларов, — сообщили в украинском Минюсте. На днях Россия выплатила Киеву 3 миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитражного суда, чтобы устранить препятствия к подписанию транзитного соглашения.