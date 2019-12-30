Бывший министр обороны Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее сайт. В этот холдинг входят 24 основных компаний отечественного авиапрома и 15 авиаремонтных заводов. В отношении Анатолия Сердюкова в 2013-ом году было возбуждено уголовное дело о халатности, которое вскоре прекратили по амнистии.
2019-12-30T21:03:00+03:00
2019-12-30T21:04:02+03:00
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21:03, 30 декабря 2019
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