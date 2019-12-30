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21:03, 30 декабря 2019

Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации»

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее сайт. В этот холдинг входят 24 основных компаний отечественного авиапрома и 15 авиаремонтных заводов. В отношении Анатолия Сердюкова в 2013-ом году было возбуждено уголовное дело о халатности, которое вскоре прекратили по амнистии.



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